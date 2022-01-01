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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 16:12
Ну вооот, вы уже и задумались
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Додано: Суб 02 лип, 2022 16:15
Современное искусство заставляет задуматься.
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:17
Не можу зв'язатися з представниками банку, дуже довго треба чекати на лінії. В мене не термінове питання, але все ж...
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ВасильПеировичОгі
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19
ВасильПеировичОгі написав:
Не можу зв'язатися з представниками банку, дуже довго треба чекати на лінії. В мене не термінове питання, але все ж...
напишите емейл
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cohan
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Пон 18 лип, 2022 14:21
cohan
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