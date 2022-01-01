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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:12

Ну вооот, вы уже и задумались
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:15

Re: ПроКредит Банк

Современное искусство заставляет задуматься.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:17

фіг дозвонишся

Не можу зв'язатися з представниками банку, дуже довго треба чекати на лінії. В мене не термінове питання, але все ж...
ВасильПеировичОгі
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19

  ВасильПеировичОгі написав:Не можу зв'язатися з представниками банку, дуже довго треба чекати на лінії. В мене не термінове питання, але все ж...


напишите емейл
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:02

Як відкрити депозит онлайн?

Як відкрити депозит онлайн?
6b6w79rn
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:04

  6b6w79rn написав:Як відкрити депозит онлайн?


пополнить счет и открыть в приложении
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:26

Re: ПроКредит Банк

  cohan написав:пополнить счет и открыть в приложении


Так все могут. А Вы умеете открывать депозит без пополнения счета? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:52

  Investor_K написав:
  cohan написав:пополнить счет и открыть в приложении


Так все могут. А Вы умеете открывать депозит без пополнения счета? :D

Ага, просто залишити в ІБ замявку на відкриття депо-рахунку і впродовж 3..5 діб поповнити його СЕПом на суму відкриття.
Наприклад, ощАд в ІБ це робить протягом 14 діб -- ото бімба :idea:
Ізі або Спорт -- 5 діб
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:53

  Investor_K написав:
  cohan написав:пополнить счет и открыть в приложении


Так все могут. А Вы умеете открывать депозит без пополнения счета? :D


до войны так и открывал
интересно можно ли в Германии забрать будет :mrgreen:
cohan
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