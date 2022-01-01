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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 16:12
Ну вооот, вы уже и задумались
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Amethyst
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Додано: Суб 02 лип, 2022 16:15
Современное искусство заставляет задуматься.
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:17
Не можу зв'язатися з представниками банку, дуже довго треба чекати на лінії. В мене не термінове питання, але все ж...
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ВасильПеировичОгі
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19
ВасильПеировичОгі написав:
Не можу зв'язатися з представниками банку, дуже довго треба чекати на лінії. В мене не термінове питання, але все ж...
напишите емейл
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cohan
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:02
Як відкрити депозит онлайн?
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6b6w79rn
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:04
6b6w79rn написав:
Як відкрити депозит онлайн?
пополнить счет и открыть в приложении
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cohan
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:52
Investor_K написав: cohan написав:
пополнить счет и открыть в приложении
Так все могут. А Вы умеете открывать депозит без пополнения счета?
Ага, просто залишити в ІБ замявку на відкриття депо-рахунку і впродовж 3..5 діб поповнити його СЕПом на суму відкриття.
Наприклад, ощАд в ІБ це робить протягом 14 діб -- ото бімба
Ізі або Спорт -- 5 діб
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:53
Investor_K написав: cohan написав:
пополнить счет и открыть в приложении
Так все могут. А Вы умеете открывать депозит без пополнения счета?
до войны так и открывал
интересно можно ли в Германии забрать будет
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cohan
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Сер 27 лип, 2022 13:11
sens
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