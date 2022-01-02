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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:04

Re: ПроКредит Банк

Коли стануть членами клубу 50К?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:15

  Investor_K написав:Коли стануть членами клубу 50К?


Сегодня стали

Прокредит начал продажу валюты под депозиты

https://www.procreditbank.com.ua/person ... zQtU82yeTU
Evgeny
1
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:28

Re: ПроКредит Банк

Оформил заявку. Завтра посмотрим.
Investor_K
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Повідомлень: 7669
З нами з: 21.12.09
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