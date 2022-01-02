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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:04
Коли стануть членами клубу 50К?
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Investor_K
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:15
Investor_K написав:
Коли стануть членами клубу 50К?
Сегодня стали
Прокредит начал продажу валюты под депозитыhttps://www.procreditbank.com.ua/person ... zQtU82yeTU
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Evgeny
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:28
Оформил заявку. Завтра посмотрим.
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Investor_K
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- Повідомлень: 7669
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- Подякували: 777 раз.
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