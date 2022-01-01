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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 сер, 2022 18:04
Коли стануть членами клубу 50К?
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Investor_K
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:15
Investor_K написав:
Коли стануть членами клубу 50К?
Сегодня стали
Прокредит начал продажу валюты под депозитыhttps://www.procreditbank.com.ua/person ... zQtU82yeTU
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Evgeny
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:28
Оформил заявку. Завтра посмотрим.
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Investor_K
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:46
Только валюту можно будет снять в одном отделении в Киеве. На Васильковской и Победы 103 отделения закрываются. Остаётся отделение на Победы 67, а это крайне неудобное место.
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Amid
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:15
Amid написав:
Только валюту можно будет снять в одном отделении в Киеве. На Васильковской и Победы 103 отделения закрываются. Остаётся отделение на Победы 67, а это крайне неудобное место.
на машине как раз удобное, выезд через развязку или Борщагу в любом направлении
хотя говорят повесточники тоже полюбили тот райончик
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cohan
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:16
Amid написав:
Только валюту можно будет снять в одном отделении в Киеве. На Васильковской и Победы 103 отделения закрываются. Остаётся отделение на Победы 67, а это крайне неудобное место.
На Военторге тоже всьоо?
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Amethyst
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