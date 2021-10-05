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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:13

Re: ПроКредит Банк

А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:22

  foxluck написав:А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?

Як я зрозумів,то гривня обов'язково за 165 та додатково валюта
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:32

  foxluck написав:А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?


нельзя
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:33

double
Востаннє редагувалось cohan в Пон 22 сер, 2022 16:20, всього редагувалось 1 раз.
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 15:49

  foxluck написав:А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?

Не можна
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 07:44

Re: ПроКредит Банк

  sens написав:+750 грн за пакети на 3місяці

Має сенс, якщо вже й так є рахунки і ці 750 гривень однак заплатиш з депозитом чи ні.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:54

  Amid написав:
  sens написав:+750 грн за пакети на 3місяці

Має сенс, якщо вже й так є рахунки і ці 750 гривень однак заплатиш з депозитом чи ні.

Ну тоді від мене мінус,бо двічі необхідно побувати,шлях з лівого берега на правий до відділення ще необхідно додати 500 грн на паливо
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:15

  sens написав:
  Amid написав:
  sens написав:+750 грн за пакети на 3місяці

Має сенс, якщо вже й так є рахунки і ці 750 гривень однак заплатиш з депозитом чи ні.

Ну тоді від мене мінус,бо двічі необхідно побувати,шлях з лівого берега на правий до відділення ще необхідно додати 500 грн на паливо

А на метро по 6 25.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:16

Re: ПроКредит Банк

Только фигова, что во время воздушных тревог метро через мосты не ездит
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:58

  Investor_K написав:Только фигова, что во время воздушных тревог метро через мосты не ездит

Згоден банк гівно
sens
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