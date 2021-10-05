ПроКредит Банк

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Додано: Пон 22 сер, 2022 13:13
А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?
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foxluck
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Додано: Пон 22 сер, 2022 13:22
foxluck написав:
А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?
Як я зрозумів,то гривня обов'язково за 165 та додатково валюта
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sens
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Додано: Пон 22 сер, 2022 13:32
foxluck написав:
А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?
нельзя
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cohan
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Додано: Пон 22 сер, 2022 13:33
double
Востаннє редагувалось cohan
в Пон 22 сер, 2022 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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cohan
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Додано: Пон 22 сер, 2022 15:49
foxluck написав:
А можна після того як оформив доларовий депозит на 3 місяці закрити гривневий рахунок (і залишити тільки доларовий для отримання депозиту в кінці терміну)?
Не можна
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Investor_K
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Додано: Вів 23 сер, 2022 07:44
sens написав:
+750 грн за пакети на 3місяці
Має сенс, якщо вже й так є рахунки і ці 750 гривень однак заплатиш з депозитом чи ні.
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Amid
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1
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:54
Amid написав: sens написав:
+750 грн за пакети на 3місяці
Має сенс, якщо вже й так є рахунки і ці 750 гривень однак заплатиш з депозитом чи ні.
Ну тоді від мене мінус,бо двічі необхідно побувати,шлях з лівого берега на правий до відділення ще необхідно додати 500 грн на паливо
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sens
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Додано: Сер 24 сер, 2022 12:15
sens написав: Amid написав: sens написав:
+750 грн за пакети на 3місяці
Має сенс, якщо вже й так є рахунки і ці 750 гривень однак заплатиш з депозитом чи ні.
Ну тоді від мене мінус,бо двічі необхідно побувати,шлях з лівого берега на правий до відділення ще необхідно додати 500 грн на паливо
А на метро по 6 25.
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Investor_K
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Додано: Сер 24 сер, 2022 12:16
Только фигова, что во время воздушных тревог метро через мосты не ездит
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Investor_K
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:58
Investor_K написав:
Только фигова, что во время воздушных тревог метро через мосты не ездит
Згоден банк гівно
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sens
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