|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 19:17
Їм треба 1 відділення відкрити в районі ПОХу
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7682
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA
, foxluck
, klug
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|4240
|1792229
|
|
|310
|243022
|
Сер 24 сер, 2022 18:35
cohan
|
|444
|509300
|