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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:44
Ех пам'ятаю файна банка була хоч і мало було відділень. А потім навводили коміссій.
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Alexey_k9
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