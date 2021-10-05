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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:44

Re: ПроКредит Банк

Ех пам'ятаю файна банка була хоч і мало було відділень. А потім навводили коміссій.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 198
З нами з: 06.08.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:05

Re: ПроКредит Банк

Яких комісій?
MostWanted
 
Повідомлень: 26
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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