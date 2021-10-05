|
|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:44
Ех пам'ятаю файна банка була хоч і мало було відділень. А потім навводили коміссій.
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:05
Яких комісій?
-
MostWanted
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 30.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:08
MostWanted написав:
Яких комісій?
щомисячних
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4447
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:44
cohan
Вони були майже с самого початку.
-
MostWanted
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 30.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:25
MostWanted
Є комісія 0.75% при знятті готівки більше ніж 500 000 грн/20 000 долл/20 000 євро на місяць. Тож, якщо вирішили трохи прикупити здешевілої нерухомості, банк ще трохи нагріє Вас.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1746
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|199
|109030
|
|
|45
|39790
|
П'ят 26 сер, 2022 09:09
auypo
|
|644
|535860
|
|