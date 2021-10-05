|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:44
Re: ПроКредит Банк
Ех пам'ятаю файна банка була хоч і мало було відділень. А потім навводили коміссій.
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:05
Re: ПроКредит Банк
Яких комісій?
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:25
MostWanted
Є комісія 0.75% при знятті готівки більше ніж 500 000 грн/20 000 долл/20 000 євро на місяць. Тож, якщо вирішили трохи прикупити здешевілої нерухомості, банк ще трохи нагріє Вас.
Зараз переглядають цей форум: archvile, Lost, MostWanted, PUMB, vika_barabash, Zonenor і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|