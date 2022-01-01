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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112>

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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:44

Re: ПроКредит Банк

Ех пам'ятаю файна банка була хоч і мало було відділень. А потім навводили коміссій.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:05

Re: ПроКредит Банк

Яких комісій?
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:08

  MostWanted написав:Яких комісій?


щомисячних
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:44

cohan
Вони були майже с самого початку.
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:25

MostWanted
Є комісія 0.75% при знятті готівки більше ніж 500 000 грн/20 000 долл/20 000 євро на місяць. Тож, якщо вирішили трохи прикупити здешевілої нерухомості, банк ще трохи нагріє Вас.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:47

Amid
Якщо порівняєте з іншими банками, то зрозумієте, що в ПКБ майже немає комісій. Багато банків дают 0% комісій на перерахування з картки на будь яку картку, на зняття готівки в будь якому банкоматі, сплату будь якого рахунку и тп?
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:54

  MostWanted написав:Amid
Якщо порівняєте з іншими банками, то зрозумієте, що в ПКБ майже немає комісій. Багато банків дают 0% комісій на перерахування з картки на будь яку картку, на зняття готівки в будь якому банкоматі, сплату будь якого рахунку и тп?

Да я тільки такі і використовую, ну штук так 15 їх 8) :lol:
А що робити, клієнтам ПКБ, які просто не користуються оцими: перерахування з картки на будь яку картку, на зняття готівки в будь якому банкоматі, сплату будь якого рахунку... і особливо отим "тп"? За них вже все вирішив "дбайливий" ПКБ? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:07

MostWanted
А ще майже нема відділень і кешбеку і номального відсотка по залишку
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:15

  Amethyst написав:А що робити, клієнтам ПКБ, які просто не користуються оцими:

Обирати банк, який задовольняє власним потребам найбільше, а не лаяти гарний банк лише тому що він вам не підходить.
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:34

  MostWanted написав:
  Amethyst написав:А що робити, клієнтам ПКБ, які просто не користуються оцими:

Обирати банк, який задовольняє власним потребам найбільше, а не лаяти гарний банк лише тому що він вам не підходить.

так, банк негарний, таки не підходить і ніхто його не лає, а просто обходить стороною як злу німецьку вівчарку :)
І банку просто отак по-простецьки кажуть де він і як... жухає любого клієнта :)
Amethyst
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