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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:44
Ех пам'ятаю файна банка була хоч і мало було відділень. А потім навводили коміссій.
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Alexey_k9
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:05
Яких комісій?
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MostWanted
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:08
MostWanted написав:
Яких комісій?
щомисячних
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cohan
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:44
cohan
Вони були майже с самого початку.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:25
MostWanted
Є комісія 0.75% при знятті готівки більше ніж 500 000 грн/20 000 долл/20 000 євро на місяць. Тож, якщо вирішили трохи прикупити здешевілої нерухомості, банк ще трохи нагріє Вас.
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Amid
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:47
Amid
Якщо порівняєте з іншими банками, то зрозумієте, що в ПКБ майже немає комісій. Багато банків дают 0% комісій на перерахування з картки на будь яку картку, на зняття готівки в будь якому банкоматі, сплату будь якого рахунку и тп?
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:54
MostWanted написав:Amid
Якщо порівняєте з іншими банками, то зрозумієте, що в ПКБ майже немає комісій. Багато банків дают 0% комісій на перерахування з картки на будь яку картку, на зняття готівки в будь якому банкоматі, сплату будь якого рахунку и тп?
Да я тільки такі і використовую, ну штук так 15 їх
А що робити, клієнтам ПКБ, які просто не користуються оцими: перерахування з картки на будь яку картку, на зняття готівки в будь якому банкоматі, сплату будь якого рахунку... і особливо отим "тп"? За них вже все вирішив "дбайливий" ПКБ?
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Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:07
MostWanted
А ще майже нема відділень і кешбеку і номального відсотка по залишку
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Amid
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:15
Amethyst написав:
А що робити, клієнтам ПКБ, які просто не користуються оцими:
Обирати банк, який задовольняє власним потребам найбільше, а не лаяти гарний банк лише тому що він вам не підходить.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:34
MostWanted написав: Amethyst написав:
А що робити, клієнтам ПКБ, які просто не користуються оцими:
Обирати банк, який задовольняє власним потребам найбільше, а не лаяти гарний банк лише тому що він вам не підходить.
так, банк негарний, таки не підходить і ніхто його не лає, а просто обходить стороною як злу німецьку вівчарку
І банку просто отак по-простецьки кажуть де він і як... жухає любого клієнта
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Amethyst
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