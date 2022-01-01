ПроКредит Банк

Де і як він "жухає"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:44
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:54
А ото каже, що він про все подумав за любого клієнта і тому клієнту треба заплатити 185 грн/міс за супер-облуговування, якого не надасть більше ніякий банк у Неньці. Жухає
От де смєта затрат на обслуговування, чому 185, а не 18.50, чим суттевим (у 10 разів завищено) відрізняється обслуговування у ПКБ порівняно з, наприклад, Альфою (все безкоштовно!).
Думаю, треба в АРМА звертатися
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:34
Amethyst
У вас дуже "альтенативне" трактування слова "жухає". Мабуть на цінники в магазині ви також обурюєтесь зі словами "шахраї та злодії" та трясете палицєю..
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:43
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