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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:44

  Amethyst написав:де він і як... жухає любого клієнта :)

Де і як він "жухає"?
MostWanted
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:54

  MostWanted написав:
  Amethyst написав:де він і як... жухає любого клієнта :)

Де і як він "жухає"?

А ото каже, що він про все подумав за любого клієнта і тому клієнту треба заплатити 185 грн/міс за супер-облуговування, якого не надасть більше ніякий банк у Неньці. Жухає :)
От де смєта затрат на обслуговування, чому 185, а не 18.50, чим суттевим (у 10 разів завищено) відрізняється обслуговування у ПКБ порівняно з, наприклад, Альфою (все безкоштовно!).
Думаю, треба в АРМА звертатися :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 2985
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:34

Amethyst
У вас дуже "альтенативне" трактування слова "жухає". Мабуть на цінники в магазині ви також обурюєтесь зі словами "шахраї та злодії" та трясете палицєю..
MostWanted
 
Повідомлень: 31
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:43

  MostWanted написав:Amethyst
У вас дуже "альтенативне" трактування слова "жухає". Мабуть на цінники в магазині ви також обутюєтесь зі словами "шахраї та злодії" та трясете палицєю..

Ну так і є. Я ще підправляю пенсне і викликаю перевіряючих зразу з ТПП :mrgreen:
Шкода, що банки не з їхньої єпархії
Amethyst
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Повідомлень: 2985
З нами з: 05.05.21
Подякував: 182 раз.
Подякували: 546 раз.
 
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1
7
  #<1 ... 9101112
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