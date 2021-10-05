Де і як він "жухає"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:44
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:54
А ото каже, що він про все подумав за любого клієнта і тому клієнту треба заплатити 185 грн/міс за супер-облуговування, якого не надасть більше ніякий банк у Неньці. Жухає
От де смєта затрат на обслуговування, чому 185, а не 18.50, чим суттевим (у 10 разів завищено) відрізняється обслуговування у ПКБ порівняно з, наприклад, Альфою (все безкоштовно!).
Думаю, треба в АРМА звертатися
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:34
Amethyst
У вас дуже "альтенативне" трактування слова "жухає". Мабуть на цінники в магазині ви також обурюєтесь зі словами "шахраї та злодії" та трясете палицєю..
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:43
Додано: Вів 30 сер, 2022 19:59
Поповнив картку через термінал зранку, гроші досі не прийшли
Поповнив картку через термінал зранку, гроші досі не прийшли. Що робити з цим?
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:48
Додано: Сер 31 сер, 2022 15:55
Додано: Суб 10 вер, 2022 19:22
Re: ПроКредит Банк
Кто открывал конвертационное депо? Пропишите весь механизм пожалуйста. Как снимается абонплата сразу или помесячно. Откуда списывается и другие тонкости....
Додано: Пон 12 вер, 2022 07:50
ihorsic
Открываете счета (UAH+USD), можно удаленно но это требует определенного процесса верификации с использованием видеочата и ДИИ и подписывания документов ЕЦП. Так что возможно визит в офис даже проще.
После этого переводите деньги на UAH счет и через е-банкинг делаете покупку валюты, в текстовом комментарии надо написать спец.заявление на открытие депозита (его текст просите в банке). Заявление делать до 13:00 часов и тогда открывают депозит.
Абонплата 250 грн в месяц, списывают 1 числа каждого месяца (с текущего гривневого, если там нет то с Flex Safe счета, если и там нет то с валютного по плохому курсу).
Если кого-то приведете кроме себя открыть счет в ПроКредит (родственника например) то вам на несколько месяцев дадут бесплатное обслуживание (но родственнику - платное).
Снимать валюту после окончания срока депо (3 месяца) на данный момент без комиссии в отделении банка по предзаказу.
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