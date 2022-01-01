звисно, так
якщо не знайдете - знайдете у Веб версии, а якщо и там нет - знайдете контакт для замовлення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:25
Додано: Суб 17 вер, 2022 07:37
Re: ПроКредит Банк
Підкажіть будь ласка як відкрити Європу карту/рахунок? Не бачу ніде ні в додатку ні в веб версії. Пропишіть будь ласка... Мабуть я сліпий
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