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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:25

  olgatolokar2022 написав:Добрий вечір. Скажіть чи можу я у мобільному банкінгу замовити виписки по рахунку? якщо немає можливості прийти у відділення.

звисно, так
якщо не знайдете - знайдете у Веб версии, а якщо и там нет - знайдете контакт для замовлення
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:37

Re: ПроКредит Банк

Підкажіть будь ласка як відкрити Європу карту/рахунок? Не бачу ніде ні в додатку ні в веб версії. Пропишіть будь ласка... Мабуть я сліпий
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:13

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як відкрити Європу карту/рахунок? Не бачу ніде ні в додатку ні в веб версії. Пропишіть будь ласка... Мабуть я сліпий


на горячку позвоните
cohan
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Повідомлень: 4586
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