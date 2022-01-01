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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:25
olgatolokar2022 написав:
Добрий вечір. Скажіть чи можу я у мобільному банкінгу замовити виписки по рахунку? якщо немає можливості прийти у відділення.
звисно, так
якщо не знайдете - знайдете у Веб версии, а якщо и там нет - знайдете контакт для замовлення
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Додано: Суб 17 вер, 2022 07:37
Підкажіть будь ласка як відкрити Європу карту/рахунок? Не бачу ніде ні в додатку ні в веб версії. Пропишіть будь ласка... Мабуть я сліпий
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Додано: Пон 19 вер, 2022 14:13
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка як відкрити Європу карту/рахунок? Не бачу ніде ні в додатку ні в веб версії. Пропишіть будь ласка... Мабуть я сліпий
на горячку позвоните
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:14
Питання вирішено через горячку. Нажаль в застосунках відкриття карток не реалізовано.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 06:09
ihorsic написав:
Питання вирішено через горячку. Нажаль в застосунках відкриття карток не реалізовано.
Добре, що вирішили
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