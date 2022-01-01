звисно, так
якщо не знайдете - знайдете у Веб версии, а якщо и там нет - знайдете контакт для замовлення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:25
Додано: Суб 17 вер, 2022 07:37
Re: ПроКредит Банк
Підкажіть будь ласка як відкрити Європу карту/рахунок? Не бачу ніде ні в додатку ні в веб версії. Пропишіть будь ласка... Мабуть я сліпий
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:13
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:14
Re: ПроКредит Банк
Питання вирішено через горячку. Нажаль в застосунках відкриття карток не реалізовано.
Додано: Сер 21 вер, 2022 06:09
Додано: Вів 27 вер, 2022 06:52
З 10.10.2022 змінюються тарифи на проведення валютних операц
Переказ коштів USD/EUR на рахунок в іншому банку - 0,75% min 20 USD/20 EUR,max 500 USD/500 EUR
Купівля валюти на валютному ринку України - 0,75% min 20 UAH
Чинні тарифи
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:34
А зараз купівля валюти на яких засадах?
Додано: Вів 27 вер, 2022 16:44
Умови співробітництва мене повністю влаштовують
Умови співробітництва мене повністю влаштовують, але дуже хотілось би побачити покращення сервісу інтернет-банкінгу. По багатьом питанням треба дзвонити, а хотілось би робити все онлайн.
Додано: Вів 27 вер, 2022 17:25
Investor_K
Згідно чинних тарифів "Продаж/купівля/обмін валюти на валютному ринку України 0,2% min 20 UAH"
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:44
Прокредит Банк за підсумками січня-серпня звітує про збиток
1,29 млрд грн (за цей же період минулого року декларував прибуток 501 млн грн).
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