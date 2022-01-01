|
|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:16
Бо вони більше орієнтуються на юриків, а не фізиків. Треба повернутися обличчям до людей.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7803
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:28
greenozon написав:
Прокредит Банк за підсумками січня-серпня звітує про збиток
1,29 млрд грн (за цей же період минулого року декларував прибуток 501 млн грн).
до Альфы далеко
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4631
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|76
|35268
|
Чет 29 вер, 2022 12:09
klug
|
|4770
|1967757
|
Чет 29 вер, 2022 11:56
cdj2
|
|366
|251771
|
Чет 29 вер, 2022 10:30
Andey
|