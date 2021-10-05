|
|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:16
Бо вони більше орієнтуються на юриків, а не фізиків. Треба повернутися обличчям до людей.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7901
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:28
greenozon написав:
Прокредит Банк за підсумками січня-серпня звітує про збиток
1,29 млрд грн (за цей же період минулого року декларував прибуток 501 млн грн).
до Альфы далеко
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4678
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:41
оформити депозит можна на диво дуже швидко. шкода, що для цього треба їхати у відділення. якщо ви можете так швидко оформити його у відділенні, у чому проблема перенести це все у онлайн?
-
tiumdbujс
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|207
|219343
|
Сер 12 жов, 2022 12:10
isen
|
|2531
|1411899
|
|
|754
|595448
|
Сер 12 жов, 2022 12:00
ol_zy
|