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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:16

Re: ПроКредит Банк

Бо вони більше орієнтуються на юриків, а не фізиків. Треба повернутися обличчям до людей.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:28

  greenozon написав:Прокредит Банк за підсумками січня-серпня звітує про збиток
1,29 млрд грн (за цей же період минулого року декларував прибуток 501 млн грн).

до Альфы далеко
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:41

оформити депозит можна на диво дуже швидко

оформити депозит можна на диво дуже швидко. шкода, що для цього треба їхати у відділення. якщо ви можете так швидко оформити його у відділенні, у чому проблема перенести це все у онлайн?
tiumdbujс
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 05:01

Re: ПроКредит Банк

Депозит оформлюється в декілька кліків. Аби гроші були.
Investor_K
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