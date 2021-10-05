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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:16
Re: ПроКредит Банк
Бо вони більше орієнтуються на юриків, а не фізиків. Треба повернутися обличчям до людей.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:28
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:41
оформити депозит можна на диво дуже швидко
оформити депозит можна на диво дуже швидко. шкода, що для цього треба їхати у відділення. якщо ви можете так швидко оформити його у відділенні, у чому проблема перенести це все у онлайн?
Додано: Чет 13 жов, 2022 05:01
Re: ПроКредит Банк
Депозит оформлюється в декілька кліків. Аби гроші були.
Додано: Пон 24 жов, 2022 10:25
загубила картку
загубила картку, перебуваючи за кордоном. що мені тепер робити? як відновити?
Додано: Пон 24 жов, 2022 10:53
Re: ПроКредит Банк
EkaterinaVopross, спочатку звернутися в банк і її заблокувати. Там підтримка може підказати, щодо можливості отримати картку за кордоном.
Додано: Пон 14 лис, 2022 17:39
Re: ПроКредит Банк
Як сплачувати рахунки онлайн через ваш банк?
Додано: Нед 20 лис, 2022 10:05
Re: ПроКредит Банк
Дуже ввічливі співробітники у цьому банку. Брали кредит з чоловіком на авто з дуже вигідними умовами.
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:43
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