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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24
MostWanted написав: cohan написав:
очень криво
В чем кривизна?
а коммунальные в додатке или ИБ вообще есть?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 09:29
cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?
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