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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24

  MostWanted написав:
  cohan написав:очень криво
В чем кривизна?

а коммунальные в додатке или ИБ вообще есть?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:29

cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:42

  MostWanted написав:cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?


не, ну так несерьезно...
вы берите пример с ОТП - им тоже не всрались коммунальные, но запартнерились с Портмоне и не жужжат... хз как, правда - вот Юнекс запартнерился плохо

кстати, про просто "счета" - единственный банк, где не запоминается в шаблоне назначение... или что-то в таком роде - вечно приходится дописывать, бесит

внос нала, раскидывание - то что надо, депо конверт - тоже гуд
комуналь - не ваша сильная сторона
cohan
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