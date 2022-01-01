RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24

  MostWanted написав:
  cohan написав:очень криво
В чем кривизна?

а коммунальные в додатке или ИБ вообще есть?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:29

cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?
MostWanted
 
Повідомлень: 33
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:42

  MostWanted написав:cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?


не, ну так несерьезно...
вы берите пример с ОТП - им тоже не всрались коммунальные, но запартнерились с Портмоне и не жужжат... хз как, правда - вот Юнекс запартнерился плохо

кстати, про просто "счета" - единственный банк, где не запоминается в шаблоне назначение... или что-то в таком роде - вечно приходится дописывать, бесит

внос нала, раскидывание - то что надо, депо конверт - тоже гуд
комуналь - не ваша сильная сторона
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:53

Re: ПроКредит Банк

Ви оформлюєте картки для дітей, як юніор у ПБ?
laRin
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.07.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 59, 60, 61
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
604 611120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 гру, 2022 12:21
Искатель
Банк Глобус 1 ... 22, 23, 24
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
232 229690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 гру, 2022 17:11
Americano
Банк Альянс 1 ... 44, 45, 46
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
454 321688
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 гру, 2022 15:13
Eldarien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.