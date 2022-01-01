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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24
MostWanted написав: cohan написав:
очень криво
В чем кривизна?
а коммунальные в додатке или ИБ вообще есть?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 09:29
cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 19:42
MostWanted написав:cohan
При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?
не, ну так несерьезно...
вы берите пример с ОТП - им тоже не всрались коммунальные, но запартнерились с Портмоне и не жужжат... хз как, правда - вот Юнекс запартнерился плохо
кстати, про просто "счета" - единственный банк, где не запоминается в шаблоне назначение... или что-то в таком роде - вечно приходится дописывать, бесит
внос нала, раскидывание - то что надо, депо конверт - тоже гуд
комуналь - не ваша сильная сторона
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cohan
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:53
Ви оформлюєте картки для дітей, як юніор у ПБ?
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laRin
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:44
laRin написав:
Ви оформлюєте картки для дітей, як юніор у ПБ?
нет
дети не зарабатывают по 250 грн в месяц
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cohan
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:46
Отримую зарплатню на картку прокредит, але інтернет-банкінг наче залишився у 2017 році. Щоб виконати якісь базові речі, треба шукати інформацію на сайті або взагалі телефонувати у службу підтримки..
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haleni5327
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Додано: Сер 21 гру, 2022 06:35
haleni5327 написав:
Отримую зарплатню на картку прокредит, але інтернет-банкінг наче залишився у 2017 році. Щоб виконати якісь базові речі, треба шукати інформацію на сайті або взагалі телефонувати у службу підтримки..
Мене в цілому влаштшовує. Я людина проста, мегі ото аби гроші
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Investor_K
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