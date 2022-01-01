а коммунальные в додатке или ИБ вообще есть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24
Додано: Пон 21 лис, 2022 09:29
cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:42
не, ну так несерьезно...
вы берите пример с ОТП - им тоже не всрались коммунальные, но запартнерились с Портмоне и не жужжат... хз как, правда - вот Юнекс запартнерился плохо
кстати, про просто "счета" - единственный банк, где не запоминается в шаблоне назначение... или что-то в таком роде - вечно приходится дописывать, бесит
внос нала, раскидывание - то что надо, депо конверт - тоже гуд
комуналь - не ваша сильная сторона
Додано: Чет 15 гру, 2022 09:53
Re: ПроКредит Банк
Ви оформлюєте картки для дітей, як юніор у ПБ?
Додано: Чет 15 гру, 2022 15:44
Додано: Вів 20 гру, 2022 17:46
Отримую зарплатню на картку прокредит
Отримую зарплатню на картку прокредит, але інтернет-банкінг наче залишився у 2017 році. Щоб виконати якісь базові речі, треба шукати інформацію на сайті або взагалі телефонувати у службу підтримки..
Додано: Сер 21 гру, 2022 06:35
Додано: Чет 22 гру, 2022 10:36
Re: ПроКредит Банк
У банку дуже багато співробітників, які з радістю проконсультують з усіх питань. Я вже не перший рік користуюсь послугами банку - ця компанія зарекомендувала себе як надійного партнера.
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