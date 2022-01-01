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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24

  MostWanted написав:
  cohan написав:очень криво
В чем кривизна?

а коммунальные в додатке или ИБ вообще есть?
cohan
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cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?
MostWanted
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:42

  MostWanted написав:cohan При чем тут коммунальные? Речь была про "счета". В чем проблема оплатить счета в ИБ?


не, ну так несерьезно...
вы берите пример с ОТП - им тоже не всрались коммунальные, но запартнерились с Портмоне и не жужжат... хз как, правда - вот Юнекс запартнерился плохо

кстати, про просто "счета" - единственный банк, где не запоминается в шаблоне назначение... или что-то в таком роде - вечно приходится дописывать, бесит

внос нала, раскидывание - то что надо, депо конверт - тоже гуд
комуналь - не ваша сильная сторона
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:53

Re: ПроКредит Банк

Ви оформлюєте картки для дітей, як юніор у ПБ?
laRin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:44

  laRin написав:Ви оформлюєте картки для дітей, як юніор у ПБ?


нет
дети не зарабатывают по 250 грн в месяц
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:46

Отримую зарплатню на картку прокредит

Отримую зарплатню на картку прокредит, але інтернет-банкінг наче залишився у 2017 році. Щоб виконати якісь базові речі, треба шукати інформацію на сайті або взагалі телефонувати у службу підтримки..
haleni5327
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 06:35

  haleni5327 написав:Отримую зарплатню на картку прокредит, але інтернет-банкінг наче залишився у 2017 році. Щоб виконати якісь базові речі, треба шукати інформацію на сайті або взагалі телефонувати у службу підтримки..

Мене в цілому влаштшовує. Я людина проста, мегі ото аби гроші
Investor_K
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Повідомлень: 8162
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:36

Re: ПроКредит Банк

У банку дуже багато співробітників, які з радістю проконсультують з усіх питань. Я вже не перший рік користуюсь послугами банку - ця компанія зарекомендувала себе як надійного партнера.
Поляк94
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:49

Re: ПроКредит Банк

Сьогодні генератор У КИйові не працював. Банкомати не працювали. Працювала лише каса від акумулятора. Черга - людей 10. Працівники посольств, творча інтелігенція, бізнес-еліта. Ну і я - простий хлопець з села. Касир працює швидко і чемно. Монети отримав. Ну і нехай.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:51

  Investor_K написав:Сьогодні генератор У КИйові не працював. Банкомати не працювали. Працювала лише каса від акумулятора. Черга - людей 10. Працівники посольств, творча інтелігенція, бізнес-еліта. Ну і я - простий хлопець з села. Касир працює швидко і чемно. Монети отримав. Ну і нехай.
економні німці за наші гроші
sens
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