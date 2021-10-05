хай бы грець йому на нивках
они ж и в ТРЦ не працюють, когда блек
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 13:30
хай бы грець йому на нивках
они ж и в ТРЦ не працюють, когда блек
Додано: Суб 07 січ, 2023 16:10
Re: ПроКредит Банк
FlexSave online рахунок - формально це депозит? Гроші на ньому покриваються фондом гарантування вкладів?
|