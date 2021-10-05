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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:30

  Investor_K написав:Сьогодні генератор У КИйові не працював. Банкомати не працювали. Працювала лише каса від акумулятора. Черга - людей 10. Працівники посольств, творча інтелігенція, бізнес-еліта. Ну і я - простий хлопець з села. Касир працює швидко і чемно. Монети отримав. Ну і нехай.


хай бы грець йому на нивках
они ж и в ТРЦ не працюють, когда блек
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:10

Re: ПроКредит Банк

FlexSave online рахунок - формально це депозит? Гроші на ньому покриваються фондом гарантування вкладів?
MostWanted
 
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