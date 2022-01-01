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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 13:30
Investor_K написав:
Сьогодні генератор У КИйові не працював. Банкомати не працювали. Працювала лише каса від акумулятора. Черга - людей 10. Працівники посольств, творча інтелігенція, бізнес-еліта. Ну і я - простий хлопець з села. Касир працює швидко і чемно. Монети отримав. Ну і нехай.
хай бы грець йому на нивках
они ж и в ТРЦ не працюють, когда блек
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:10
FlexSave online рахунок - формально це депозит? Гроші на ньому покриваються фондом гарантування вкладів?
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MostWanted
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Додано: Суб 07 січ, 2023 17:31
MostWanted написав:
FlexSave online рахунок - формально це депозит? Гроші на ньому покриваються фондом гарантування вкладів?
Усі поточні/карткові/депозитні рахунки покриваються Фондом Гарантування Вкладів, в межах суми, затвердженої державою.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 12:07
Скільки тут відбувається зарахування по p2p?
І які ліміти? Переказ в 30к відхилили.
Відправка СЕП входить у вартість обслуговування?
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Maxwe11
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Додано: Нед 15 січ, 2023 13:12
Maxwe11 написав:
Скільки тут відбувається зарахування по p2p?
І які ліміти? Переказ в 30к відхилили.
Відправка СЕП входить у вартість обслуговування?
СЭП входит
почти все входит что можно себе придумать
лимиты p2p идет через Портмоне, по 15рику скорее всего, ну там 14999
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Додано: Пон 16 січ, 2023 00:21
Investor_K
а бізнес-еліта/працівники посольств теж граються в конверт-депо?
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