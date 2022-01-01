RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:25

Re: ПроКредит Банк

Дуже просто зв'язатися з банком, але воно того не варте) На сайті неможливо знайти необхідну інфу, а кожного разу дзвонити шоб поточнювати деталі - незручно.
Андрій1
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:08

  Андрій1 написав:Дуже просто зв'язатися з банком, але воно того не варте) На сайті неможливо знайти необхідну інфу, а кожного разу дзвонити шоб поточнювати деталі - незручно.


У вас хіба немає персонального менеджера?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8391
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:21

Re: ПроКредит Банк

Я зараз у Німеччині. Чи можна випустити віртуальну карту?
IamLucky
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serebashka і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 65, 66, 67
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
665 658854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2023 10:41
Howl
Банк Альянс 1 ... 49, 50, 51
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
501 374156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2023 10:37
Amethyst
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 294, 295, 296
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2955 1708437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2023 08:59
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (666)
26.01.2023 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.