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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:25
Re: ПроКредит Банк
Дуже просто зв'язатися з банком, але воно того не варте) На сайті неможливо знайти необхідну інфу, а кожного разу дзвонити шоб поточнювати деталі - незручно.
Додано: Пон 23 січ, 2023 12:08
Додано: Чет 26 січ, 2023 10:21
Re: ПроКредит Банк
Я зараз у Німеччині. Чи можна випустити віртуальну карту?
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