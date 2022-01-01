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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:25

Re: ПроКредит Банк

Дуже просто зв'язатися з банком, але воно того не варте) На сайті неможливо знайти необхідну інфу, а кожного разу дзвонити шоб поточнювати деталі - незручно.
Андрій1
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:08

  Андрій1 написав:Дуже просто зв'язатися з банком, але воно того не варте) На сайті неможливо знайти необхідну інфу, а кожного разу дзвонити шоб поточнювати деталі - незручно.


У вас хіба немає персонального менеджера?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:21

Re: ПроКредит Банк

Я зараз у Німеччині. Чи можна випустити віртуальну карту?
IamLucky
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:28

  IamLucky написав:Я зараз у Німеччині. Чи можна випустити віртуальну карту?


да, вот тут
https://www.procreditbank.de/en/
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:26

Re: ПроКредит Банк

Часом ніхто не знаю, коли в Аладдіні починять девайси для поповнення рахунків?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 01:21

  Investor_K написав:Часом ніхто не знаю, коли в Аладдіні починять девайси для поповнення рахунків?


совсем разленились
в Блокбастере тоже так же
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:12

  cohan написав:
  Investor_K написав:Часом ніхто не знаю, коли в Аладдіні починять девайси для поповнення рахунків?


совсем разленились
в Блокбастере тоже так же

Ваєко їм у наших степах...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:37

Re: ПроКредит Банк

А взагалі - де тут європейський сервіс. Чому я з мішками грошей повинен бігати по усьому Києву? Мають зменшити абонку!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:35

  Investor_K написав:А взагалі - де тут європейський сервіс. Чому я з мішками грошей повинен бігати по усьому Києву? Мають зменшити абонку!

Пересічні німці дуже полюбляють готівку і не довіряють електронним зобов'язанням. Все як в німців.
Кочевник
 
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