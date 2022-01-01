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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:25
Дуже просто зв'язатися з банком, але воно того не варте) На сайті неможливо знайти необхідну інфу, а кожного разу дзвонити шоб поточнювати деталі - незручно.
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Андрій1
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:08
Андрій1 написав:
Дуже просто зв'язатися з банком, але воно того не варте) На сайті неможливо знайти необхідну інфу, а кожного разу дзвонити шоб поточнювати деталі - незручно.
У вас хіба немає персонального менеджера?
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Investor_K
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Додано: Чет 26 січ, 2023 10:21
Я зараз у Німеччині. Чи можна випустити віртуальну карту?
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IamLucky
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:28
IamLucky написав:
Я зараз у Німеччині. Чи можна випустити віртуальну карту?
да, вот тутhttps://www.procreditbank.de/en/
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cohan
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:26
Часом ніхто не знаю, коли в Аладдіні починять девайси для поповнення рахунків?
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Investor_K
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Додано: Нед 29 січ, 2023 01:21
Investor_K написав:
Часом ніхто не знаю, коли в Аладдіні починять девайси для поповнення рахунків?
совсем разленились
в Блокбастере тоже так же
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cohan
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Додано: Нед 29 січ, 2023 10:12
cohan написав: Investor_K написав:
Часом ніхто не знаю, коли в Аладдіні починять девайси для поповнення рахунків?
совсем разленились
в Блокбастере тоже так же
Ваєко їм у наших степах...
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Investor_K
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:37
А взагалі - де тут європейський сервіс. Чому я з мішками грошей повинен бігати по усьому Києву? Мають зменшити абонку!
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Investor_K
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Додано: Нед 29 січ, 2023 12:35
Investor_K написав:
А взагалі - де тут європейський сервіс. Чому я з мішками грошей повинен бігати по усьому Києву? Мають зменшити абонку!
Пересічні німці дуже полюбляють готівку і не довіряють електронним зобов'язанням. Все як в німців.
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Кочевник
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