вы повелись на слово "кредит", вам не в этот банк нужно
тут все есть, звоните, но будет дорого
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:46
Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01
Re: ПроКредит Банк
Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
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