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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:46

  Андрій1 написав:Не можу зрозуміти, як оформити кредит чи зробити будь-яку іншу операцію через сервіс прокредиту. На сайті дуже важко знайти потрібну інфу.

вы повелись на слово "кредит", вам не в этот банк нужно
тут все есть, звоните, но будет дорого
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01

Re: ПроКредит Банк

Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
Поляк94
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:28

  Поляк94 написав:Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?


нуль
cohan
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Повідомлень: 5236
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 08:18

Re: ПроКредит Банк

Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
Maxwe11
 
Повідомлень: 124
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