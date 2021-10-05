|
|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:46
Андрій1 написав:
Не можу зрозуміти, як оформити кредит чи зробити будь-яку іншу операцію через сервіс прокредиту. На сайті дуже важко знайти потрібну інфу.
вы повелись на слово "кредит", вам не в этот банк нужно
тут все есть, звоните, но будет дорого
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5237
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01
Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
-
Поляк94
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 29.11.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:28
Поляк94 написав:
Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
нуль
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5237
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:18
Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:56
Maxwe11 написав:
Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
с любого, в том числе автоконверт если с валютного
более того - могут списать с валютного, даже если есть гривна на флексе
в минус если кошти только на депозитах остались
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5237
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|896
|683611
|
Суб 25 лют, 2023 09:45
melkh
|
|981
|747264
|
П'ят 24 лют, 2023 23:36
cohan
|
|209
|119695
|
П'ят 24 лют, 2023 22:58
cohan
|