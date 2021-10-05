вы повелись на слово "кредит", вам не в этот банк нужно
тут все есть, звоните, но будет дорого
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:46
Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01
Re: ПроКредит Банк
Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:28
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:18
Re: ПроКредит Банк
Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:56
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:59
Re: ПроКредит Банк
усім привіт) вже пару місяців я є клієнтом цього банку, можу про нього сказати так: з плюсів - це хороший персонал, а з мінусів це все що пов'язане з онлайн банкінгом, особливо, якщо порівняти з приват24, все інше на середньому рівні
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