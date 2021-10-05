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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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ПроКредит Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:46

  Андрій1 написав:Не можу зрозуміти, як оформити кредит чи зробити будь-яку іншу операцію через сервіс прокредиту. На сайті дуже важко знайти потрібну інфу.

вы повелись на слово "кредит", вам не в этот банк нужно
тут все есть, звоните, но будет дорого
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01

Re: ПроКредит Банк

Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
Поляк94
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:28

  Поляк94 написав:Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?


нуль
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 08:18

Re: ПроКредит Банк

Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
Maxwe11
 
Повідомлень: 139
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 08:56

  Maxwe11 написав:Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?


с любого, в том числе автоконверт если с валютного

более того - могут списать с валютного, даже если есть гривна на флексе

в минус если кошти только на депозитах остались
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:59

Re: ПроКредит Банк

усім привіт) вже пару місяців я є клієнтом цього банку, можу про нього сказати так: з плюсів - це хороший персонал, а з мінусів це все що пов'язане з онлайн банкінгом, особливо, якщо порівняти з приват24, все інше на середньому рівні
laRin
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:54

Re: ПроКредит Банк

можливо в когось є досвід користування карткою у Німеччині? я скоро збираюсь поїхати туди, і мені цікаво, оскільки банк німецький чи буде там працювати карточка як в Україні? чи такі самі тарифи будуть? тощо. Якщо хтось розповість, дякую
cat21
 
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