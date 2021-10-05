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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:46
Андрій1 написав:
Не можу зрозуміти, як оформити кредит чи зробити будь-яку іншу операцію через сервіс прокредиту. На сайті дуже важко знайти потрібну інфу.
вы повелись на слово "кредит", вам не в этот банк нужно
тут все есть, звоните, но будет дорого
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cohan
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01
Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
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Поляк94
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:28
Поляк94 написав:
Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
нуль
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cohan
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Додано: Суб 25 лют, 2023 08:18
Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
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Maxwe11
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Додано: Суб 25 лют, 2023 08:56
Maxwe11 написав:
Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
с любого, в том числе автоконверт если с валютного
более того - могут списать с валютного, даже если есть гривна на флексе
в минус если кошти только на депозитах остались
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cohan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 09:59
усім привіт) вже пару місяців я є клієнтом цього банку, можу про нього сказати так: з плюсів - це хороший персонал, а з мінусів це все що пов'язане з онлайн банкінгом, особливо, якщо порівняти з приват24, все інше на середньому рівні
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laRin
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Додано: Вів 14 бер, 2023 09:54
можливо в когось є досвід користування карткою у Німеччині? я скоро збираюсь поїхати туди, і мені цікаво, оскільки банк німецький чи буде там працювати карточка як в Україні? чи такі самі тарифи будуть? тощо. Якщо хтось розповість, дякую
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cat21
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