ПроКредит Банк

усім привіт) вже пару місяців я є клієнтом цього банку, можу про нього сказати так: з плюсів - це хороший персонал, а з мінусів це все що пов'язане з онлайн банкінгом, особливо, якщо порівняти з приват24, все інше на середньому рівні
можливо в когось є досвід користування карткою у Німеччині? я скоро збираюсь поїхати туди, і мені цікаво, оскільки банк німецький чи буде там працювати карточка як в Україні? чи такі самі тарифи будуть? тощо. Якщо хтось розповість, дякую
cat21 написав:можливо в когось є досвід користування карткою у Німеччині? я скоро збираюсь поїхати туди, і мені цікаво, оскільки банк німецький чи буде там працювати карточка як в Україні? чи такі самі тарифи будуть? тощо. Якщо хтось розповість, дякую
будет работать по тарифам отсюда как "за кордоном"