вы повелись на слово "кредит", вам не в этот банк нужно
тут все есть, звоните, но будет дорого
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:46
Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01
Re: ПроКредит Банк
Яку максимальну суму можна переказати на закордонну картку?
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:28
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:18
Re: ПроКредит Банк
Абонку списують з будь якого рахунку (flex save наприклад) на якому є кошти чи тільки з поточного?
Додано: Суб 25 лют, 2023 08:56
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:59
Re: ПроКредит Банк
усім привіт) вже пару місяців я є клієнтом цього банку, можу про нього сказати так: з плюсів - це хороший персонал, а з мінусів це все що пов'язане з онлайн банкінгом, особливо, якщо порівняти з приват24, все інше на середньому рівні
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:54
Re: ПроКредит Банк
можливо в когось є досвід користування карткою у Німеччині? я скоро збираюсь поїхати туди, і мені цікаво, оскільки банк німецький чи буде там працювати карточка як в Україні? чи такі самі тарифи будуть? тощо. Якщо хтось розповість, дякую
Додано: Вів 14 бер, 2023 12:27
будет работать по тарифам
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:40
cat21
з точку зору Німеччини, банк є українським, українською юридичною особою. Але так, перевірено, картка прокредиту працює, як і моно-приват, і ви можете знімати гроші в банкоматі, і платити карткою там, де приймають картки міжнародних платіжних систем. Наприклад, в мережевих супермаркетах, фастфудах і на заправках. В дрібних магазинах, кафе часто не приймають картки віза/мастер, не залежно від країни випуску, а тільки місцеві картки-рахунки (ЕЦ).
|