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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:12
Maxwe11 написав:
Отримав перший конвертодепо в цьому банку. Видали старими купюрами, ще й хотіли дати заляпаних але на прохання замінили на такі ж старі, але потерті. Довелося всю пайку пхати в термінал привата. За що беруть абонку невідомо.
Бо такий сервіс, весь хлам народу
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:24
Maxwe11 написав:
Отримав перший конвертодепо в цьому банку. Видали старими купюрами, ще й хотіли дати заляпаних але на прохання замінили на такі ж старі, але потерті. Довелося всю пайку пхати в термінал привата. За що беруть абонку невідомо.
Декілька разів забирав, віддавали новими емісійними по порядку.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 09:08
Минулого тижня теж намагався зняти доллари. Намагалися віддати старим мотлохом - взяв лише кілька синіх банкнот, інше залишив банку.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 13:08
Amid написав:
Минулого тижня теж намагався зняти доллари. Намагалися віддати старим мотлохом - взяв лише кілька синіх банкнот, інше залишив банку.
І скільки коштує час витрачений на банк і поїздки до нього заради синіх бумажок
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Додано: Суб 25 бер, 2023 13:24
sens
Слушне запитання.
Якщо з плануванням все гаразд, то можна підгадати, коли проїжджаєте у робочий час повз відділення. Інакше, цілеспрямовано їхати до Прокредиту не рентабельно навіть при умові, що вдалося одразу все забрати.
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Amid
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