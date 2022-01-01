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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:12

  Maxwe11 написав:Отримав перший конвертодепо в цьому банку. Видали старими купюрами, ще й хотіли дати заляпаних але на прохання замінили на такі ж старі, але потерті. Довелося всю пайку пхати в термінал привата. За що беруть абонку невідомо.

Бо такий сервіс, весь хлам народу
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:24

  Maxwe11 написав:Отримав перший конвертодепо в цьому банку. Видали старими купюрами, ще й хотіли дати заляпаних але на прохання замінили на такі ж старі, але потерті. Довелося всю пайку пхати в термінал привата. За що беруть абонку невідомо.
Декілька разів забирав, віддавали новими емісійними по порядку.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:08

Re: ПроКредит Банк

Минулого тижня теж намагався зняти доллари. Намагалися віддати старим мотлохом - взяв лише кілька синіх банкнот, інше залишив банку.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:08

  Amid написав:Минулого тижня теж намагався зняти доллари. Намагалися віддати старим мотлохом - взяв лише кілька синіх банкнот, інше залишив банку.

І скільки коштує час витрачений на банк і поїздки до нього заради синіх бумажок
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:24

sens
Слушне запитання.
Якщо з плануванням все гаразд, то можна підгадати, коли проїжджаєте у робочий час повз відділення. Інакше, цілеспрямовано їхати до Прокредиту не рентабельно навіть при умові, що вдалося одразу все забрати.
Amid
 
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