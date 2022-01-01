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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:12
Maxwe11 написав:
Отримав перший конвертодепо в цьому банку. Видали старими купюрами, ще й хотіли дати заляпаних але на прохання замінили на такі ж старі, але потерті. Довелося всю пайку пхати в термінал привата. За що беруть абонку невідомо.
Бо такий сервіс, весь хлам народу
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:24
Maxwe11 написав:
Отримав перший конвертодепо в цьому банку. Видали старими купюрами, ще й хотіли дати заляпаних але на прохання замінили на такі ж старі, але потерті. Довелося всю пайку пхати в термінал привата. За що беруть абонку невідомо.
Декілька разів забирав, віддавали новими емісійними по порядку.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 09:08
Минулого тижня теж намагався зняти доллари. Намагалися віддати старим мотлохом - взяв лише кілька синіх банкнот, інше залишив банку.
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Amid
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Додано: Суб 25 бер, 2023 13:08
Amid написав:
Минулого тижня теж намагався зняти доллари. Намагалися віддати старим мотлохом - взяв лише кілька синіх банкнот, інше залишив банку.
І скільки коштує час витрачений на банк і поїздки до нього заради синіх бумажок
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Додано: Суб 25 бер, 2023 13:24
sens
Слушне запитання.
Якщо з плануванням все гаразд, то можна підгадати, коли проїжджаєте у робочий час повз відділення. Інакше, цілеспрямовано їхати до Прокредиту не рентабельно навіть при умові, що вдалося одразу все забрати.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 20:48
Amid написав:sens
Слушне запитання.
Якщо з плануванням все гаразд, то можна підгадати, коли проїжджаєте у робочий час повз відділення. Інакше, цілеспрямовано їхати до Прокредиту не рентабельно навіть при умові, що вдалося одразу все забрати.
ну прокредит еще тумбами силен, для раскидывания самое то,
это конечно когда свет в ТРЦ есть
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cohan
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