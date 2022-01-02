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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:45
MostWanted написав: greenozon написав: MostWanted написав:antey718
Интересный список, особенно ОТП, который у нас объявлен спонсором войны.
а Райф типу не спонсор тупих москаляк що вбивають десятки сотні мирних українців?
Кстати, да. Тем более список выглядит как издевательство.
В чем издевательство? Эти банки работают в Украине официально, почему НБУ не отозвал их лицензию?
Человек спросил в каком европейском банке ему открыть счета, я бы рассматривал именно такой порядок, к сожалению список иностранных банков в Украине становится от года к году все короче, поэтому выбирать приходится из того что есть.
Лично я закрыл в OTP все свои счета, и свел взаимодействие с Райфом к минимуму, но эти банки продолжают работать и более того считаются системно важными.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:17
Investor_K написав:
Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным
cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:28
sens написав: Investor_K написав:
Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным
cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців
І мене бентежить.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:30
sens написав: Investor_K написав:
Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным
cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців
с дня обицянки (1 травня) до дня активации (31 травня) ровно мисяць
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:41
Michael985 написав:
Посоветуйте, делать ли карточку этого банка, хочу банк с европейскими корнями, или может лучше Райф или КредиАгриколь рассмотреть?
сравните тарифы и возможности, вопросы отпадут
из доступных гражданам физособам банков есть такие - не ставлю рейтинг, считайте в ряд все равноправные:УкрСиб
, КредиАгриколь, Райф
, ОТП, Кредо, Прокредит
, Правекс - все можно иметь премиум карты за условно бесплатное хранение,
жирным подсвечено где можно иметь Визу
Пиреус - фуфел,Альфа - ждать надо покупателя, но это будут, скорее всего, грузины какие-нибудь
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Додано: Сер 07 чер, 2023 07:49
sens написав: Investor_K написав:
Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным
cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців
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