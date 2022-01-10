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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:45

  MostWanted написав:
  greenozon написав:
  MostWanted написав:antey718
Интересный список, особенно ОТП, который у нас объявлен спонсором войны.

а Райф типу не спонсор тупих москаляк що вбивають десятки сотні мирних українців?

Кстати, да. Тем более список выглядит как издевательство.

В чем издевательство? Эти банки работают в Украине официально, почему НБУ не отозвал их лицензию?
Человек спросил в каком европейском банке ему открыть счета, я бы рассматривал именно такой порядок, к сожалению список иностранных банков в Украине становится от года к году все короче, поэтому выбирать приходится из того что есть.
Лично я закрыл в OTP все свои счета, и свел взаимодействие с Райфом к минимуму, но эти банки продолжают работать и более того считаются системно важными.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:17

  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:28

  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:

І мене бентежить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:30

  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:


с дня обицянки (1 травня) до дня активации (31 травня) ровно мисяць
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:41

  Michael985 написав:Посоветуйте, делать ли карточку этого банка, хочу банк с европейскими корнями, или может лучше Райф или КредиАгриколь рассмотреть?


сравните тарифы и возможности, вопросы отпадут
из доступных гражданам физособам банков есть такие - не ставлю рейтинг, считайте в ряд все равноправные:

УкрСиб, КредиАгриколь, Райф, ОТП, Кредо, Прокредит, Правекс - все можно иметь премиум карты за условно бесплатное хранение,
жирным подсвечено где можно иметь Визу

Пиреус - фуфел,Альфа - ждать надо покупателя, но это будут, скорее всего, грузины какие-нибудь
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 07:49

  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:

Місяць
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:50

Відділення Київ

  andyteam написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:

Місяць
бажаю знову стати клієнтом для депозиту але відсутність відділення на лівому березі в Києві це мінус.
sens
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