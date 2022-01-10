RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:45

  MostWanted написав:
  greenozon написав:
  MostWanted написав:antey718
Интересный список, особенно ОТП, который у нас объявлен спонсором войны.

а Райф типу не спонсор тупих москаляк що вбивають десятки сотні мирних українців?

Кстати, да. Тем более список выглядит как издевательство.

В чем издевательство? Эти банки работают в Украине официально, почему НБУ не отозвал их лицензию?
Человек спросил в каком европейском банке ему открыть счета, я бы рассматривал именно такой порядок, к сожалению список иностранных банков в Украине становится от года к году все короче, поэтому выбирать приходится из того что есть.
Лично я закрыл в OTP все свои счета, и свел взаимодействие с Райфом к минимуму, но эти банки продолжают работать и более того считаются системно важными.
antey718
 
Повідомлень: 810
З нами з: 03.08.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:17

  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13368
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:28

  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:

І мене бентежить.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8881
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:30

  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:


с дня обицянки (1 травня) до дня активации (31 травня) ровно мисяць
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:41

  Michael985 написав:Посоветуйте, делать ли карточку этого банка, хочу банк с европейскими корнями, или может лучше Райф или КредиАгриколь рассмотреть?


сравните тарифы и возможности, вопросы отпадут
из доступных гражданам физособам банков есть такие - не ставлю рейтинг, считайте в ряд все равноправные:

УкрСиб, КредиАгриколь, Райф, ОТП, Кредо, Прокредит, Правекс - все можно иметь премиум карты за условно бесплатное хранение,
жирным подсвечено где можно иметь Визу

Пиреус - фуфел,Альфа - ждать надо покупателя, но это будут, скорее всего, грузины какие-нибудь
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 07:49

  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:

Місяць
andyteam
 
Повідомлень: 140
З нами з: 16.07.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:50

Відділення Київ

  andyteam написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Можно Сенс добавить. Скоро будет государственным

cкільки фактично пройшло днів з моменту оформлення карток до іх видачі.
Мене бентежить повільність німців :mrgreen:

Місяць
бажаю знову стати клієнтом для депозиту але відсутність відділення на лівому березі в Києві це мінус.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13368
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:21

  sens написав: бажаю знову стати клієнтом для депозиту але відсутність відділення на лівому березі в Києві це мінус.

Та у них СЕП анлім.
Чи ви у інвалюті бажаєте?
То може хай свіфт шаровий і валютний р2р намалюють :idea:
Хоча сам ІБ це повний отстой -- подєлка початку перестройкі :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4189
З нами з: 05.05.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:02

Re: ПроКредит Банк

Вітаємо! ПроКредит Банк та Visa дарують вам послугу консьєрж-сервісу. Від цієї миті наша команда персональних асистентів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань 24/7. Тому до ваших послуг - зручні чат-боти у Telegram та Viber. Крім того, ми дуже чекаємо на Ваші запити за телефоном .... або на пошту ....
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8881
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:03

Re: ПроКредит Банк

Що це за послуга?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8881
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dika, Howl і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 54, 55, 56
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
556 455947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 14:39
Howl
МТБ Банк 1 ... 15, 16, 17
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
167 191216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 12:57
sens
Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР) 1, 2, 3, 4
chipmunk » П'ят 09 чер, 2017 21:23
33 9755
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 12:42
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.