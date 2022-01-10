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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 14:36
Investor_K написав:
Що це за послуга?
так у них і можна запитати про це, вони словоОхотливі... тобто балакучи
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:23
Investor_K написав:
Що це за послуга?
В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:15
sens написав: Investor_K написав:
Що це за послуга?
В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
Це круто!
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:37
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Що це за послуга?
В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
Це круто!
Тоді беріть,до 21-00 щє 20 хвилинок
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:41
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:42
Аби бухать горілку з АТБ.)))
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Investor_K
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