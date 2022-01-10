RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:36

  Investor_K написав:Що це за послуга?

так у них і можна запитати про це, вони словоОхотливі... тобто балакучи :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4189
З нами з: 05.05.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:23

  Investor_K написав:Що це за послуга?

В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13381
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:15

  sens написав:
  Investor_K написав:Що це за послуга?

В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00

Це круто!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8884
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:37

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Що це за послуга?

В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00

Це круто!

Тоді беріть,до 21-00 щє 20 хвилинок
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13381
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:41

Консьерж сервис

https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... ierge.html
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8884
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:44

У кого еще есть консьерж услуга? Или одни нищеброды вокруг?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8884
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:48

  Investor_K написав:У кого еще есть консьерж услуга? Или одни нищеброды вокруг?


есть у всех приличных людей
и от Мастера
и от Визы
и от Альфы (хз что там после начала войны - сохранилась или нет)

давать лучше всем трем - минус - они пытаются до конца раб дня разгрестись, а иногда задачка подразумевает обзвоны

синергия ответов всех трех может помочь с результатом
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, ingtrans, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 54, 55, 56
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
559 456924
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 09:09
Vatsyk
МТБ Банк 1 ... 15, 16, 17
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
167 191382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 12:57
sens
Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР) 1, 2, 3, 4
chipmunk » П'ят 09 чер, 2017 21:23
33 9901
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 12:42
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4685)
09.06.2023 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.