ПроКредит Банк

так у них і можна запитати про це, вони словоОхотливі... тобто балакучи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 14:36
Додано: Чет 08 чер, 2023 17:23
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:15
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:37
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:41
Консьерж сервис
Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:48
есть у всех приличных людей
и от Мастера
и от Визы
и от Альфы (хз что там после начала войны - сохранилась или нет)
давать лучше всем трем - минус - они пытаются до конца раб дня разгрестись, а иногда задачка подразумевает обзвоны
синергия ответов всех трех может помочь с результатом
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