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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 14:36
Investor_K написав:
Що це за послуга?
так у них і можна запитати про це, вони словоОхотливі... тобто балакучи
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:23
Investor_K написав:
Що це за послуга?
В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
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sens
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:15
sens написав: Investor_K написав:
Що це за послуга?
В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
Це круто!
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:37
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Що це за послуга?
В АТБ без черги продають алкоголь після 21-00
Це круто!
Тоді беріть,до 21-00 щє 20 хвилинок
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sens
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:41
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:44
У кого еще есть консьерж услуга? Или одни нищеброды вокруг?
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Investor_K
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:48
Investor_K написав:
У кого еще есть консьерж услуга? Или одни нищеброды вокруг?
есть у всех приличных людей
и от Мастера
и от Визы
и от Альфы (хз что там после начала войны - сохранилась или нет)
давать лучше всем трем - минус - они пытаются до конца раб дня разгрестись, а иногда задачка подразумевает обзвоны
синергия ответов всех трех может помочь с результатом
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cohan
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:51
cohan написав: Investor_K написав:
У кого еще есть консьерж услуга? Или одни нищеброды вокруг?
есть у всех приличных людей
и от Мастера
и от Визы
и от Альфы (хз что там после начала войны - сохранилась или нет)
давать лучше всем трем - минус - они пытаются до конца раб дня разгрестись, а иногда задачка подразумевает обзвоны
синергия ответов всех трех может помочь с результатом
Вопрос к Вам как приличному человеку.Девок через них заказывать пробовали?
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Investor_K
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